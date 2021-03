Texto de Sofía López y Karina Valencia

Se puso en evidencia. Ante los señalamientos respecto a que algunas de las propuestas que proclama a los cuatro vientos no se incluyen en su plan de gobierno, el candidato presidencial de Acción Popular (AP), Yonhy Lescano, admitió que presentó una versión incompleta de dicho documento al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Agregó, incluso, que lo remitió así a dicho organismo con el fin de cumplir con los requisitos para la inscripción de su plancha.

TE PUEDE INTERESAR: Personas caminan varios kilómetros para llegar a sus destinos tras bloqueo de la Carretera Central por paro de transportistas

En consecuencia, su plan no estaría exento de una cuota de improvisación, pues Lescano, además, aseguró que su propuesta completa, la que aún se trabaja, se hará pública “posteriormente”.

“Nosotros hemos dicho que hemos presentado nuestro plan de gobierno con los lineamientos generales que nos requieren las normas electorales. Eso es lo que nos requieren para inscribir nuestra plancha presidencial”, sostuvo ayer en RPP.

El también excongresista añadió que el documento final recogerás las necesidades de cada región.

“Cuando salen y dicen: ‘Usted no propuso esto, usted no ha propuesto lo otro’ (...). El plan de Gobierno se ha presentado con los lineamientos generales, no es el plan completo, que estamos desarrollando”, expresó.

OFRECIMIENTO

Para conocer más a profundidad la propuesta del partido de la lampa, Correo revisó el plan de gobierno que presento al JNE.

El documento, de 26 páginas, refiere que debido a que “los tiempos han cambiado”, será necesario un nueva Carta Magna para conseguir el desarrollo del país.

“Proponemos el cambio constitucional y, consecuentemente, cambios legales e institucionales para que haya el amparo efectivo y real de los intereses de la nación y de los derechos fundamentales de las personas en cualquier ámbito, sea público o privado”, reza también.

Agrega que el cambio se podría hacer en el Parlamento o mediante un referéndum.

Entre sus propuestas, resalta una que busca reducir la informalidad de 75% a 30% en un período de 5 años, a través de la entrega de incentivos a quienes hacen actividad comercial o económica, en lugar de aplicar sanciones.

A esto se suma una idea para reducir la pobreza. Plantea, para ello, constituir un Fondo Especial Revolvente que pueda sostener y hasta reemplazar temporalmente los ingresos que dejen de percibir los sectores vulnerables, mientras la economía se recupera.

Asimismo, planea que el Banco Central de Reserva (BCR) regule la tasa de interés de los bancos, una ley que, empero, aprobó hace unos días el Congreso por insistencia -luego de que la norma fuera observada por el Ejecutivo- y que probablemente terminará en el Tribunal Constitucional.

AP también recomienda crear un nuevo sistema de pensiones que otorgue una pensión básica universal a todos los peruanos, financiada con impuestos.

Y aunque no propone directamente un “impuesto a la riqueza”, en su plan de gobierno afirma que “les parece pertinente” tal propuesta formula por especialistas citados al Congreso.

MULTAS

“El agua le pertenece a todos los peruanos”, reza también el documento. Por ello, plantea que las grandes empresas que consumen dicho suministro de manera intensiva, como las mineras, cerveceras, cementeras, plantas de agua y gaseosas, entre otras, paguen una tarifa de consumo técnicamente calculada.

En otro plano, ofrece otorgar nuevas funciones al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) a fin de que pueda disponer de las multas impuestas a empresas infractoras y entregar una parte -como preindemnización- a los afectados.

POPULISMO

Para luchar contra la delincuencia, Yonhy Lescano también propone que la Policía, las Fuerzas Armadas (FF.AA.), los servicios de inteligencia, los gobiernos regionales, los alcaldes, las rondas campesinas y hasta los vecinos se organicen para capturar a los delincuentes.

“Siendo la violación de niños y mujeres delitos graves, se implementará, como pena accesoria a la cárcel, la castración química, la misma que en otros países ha conseguido reducir el número de violaciones”, añade el plan de gobierno acciopopulista.

Lescano defendió esta última propuesta, que impulsó cuando fue legislador, pero fue rechazada en el Pleno del Congreso.

“La castración anula las facultades sexuales, desde la cabeza hasta los pies”, resaltó.

Consultado por los lugares en los que se redujo el número de ultrajes al aplicar esta medida, respondió que en Holanda y algunos países de Asia, “sirvió mucho”; sin embargo, no ofreció mayor sustento.

MÁS CAMBIOS

Entre las políticas generales de su plan de gobierno, el candidato acciopopulista propone “fortalecer la identidad nacional y acrecentar la autoestima personal”, además de reforzar la malla curricular de secundaria “con enfoque en la educación cívica, música y artes plásticas, según la región”.

Adicionalmente plantea reformas tributarias, en la administración pública y en las cárceles.

También planea formalizar la evaluación “de mandos medios en el sector público”, a cargo de licitaciones y compras, y crear una entidad que monitoree la oferta y demanda laboral.

CRÍTICAS

En los últimos días, tres contendores de Lescano han cuestionado sus propuestas.

Desde el Callao, George Forsyth (Victoria Nacional) reprochó ayer que su rival de AP no presentara el íntegro de plan de gobierno.

“Creo que todos los peruanos estamos cansados de que nos vean la cara de tontos, ¿no? Que los políticos nos vengan a engañar. ¿Para cuándo lo va a presentar?, ¿cuándo termine su gestión? Lo tiene que presentar en su momento”, remarcó.

El lunes, Verónika Mendoza (Juntos por el Perú) criticó que en el documento de AP en el JNE plantee un impuesto a las grandes fortunas, lo que Lescano ha negado que vaya a aplicar si es elegido.

Por su parte, Julio Guzmán (Partido Morado) resaltó que el plan del acciopopulista es “el peor”, según el informe especial ‘Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los Planes de Gobierno’.

TE PUEDE INTERESAR

Podrás conocer a cada candidato presidencial en un minuto.

VIDEO RECOMENDADO

Pagarán hasta un sueldo mínimo a quienes presenten efectos adversos a vacuna