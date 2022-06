El exministro y candidato a la alcaldía de Surco por Avanza País, Carlos Bruce, denunció que el precandidato del mismo partido David Vera Trujillo habría ofrecido dádivas a cambio de votos en las elecciones internas. Mientras tanto Vera acusa que el partido “usurpó” la firma del presidente del tribunal electoral para hacer ganar a Bruce.

Un reportaje realizado por Cuarto Poder reveló la disputa que existe en el interior de Avanza País para la alcaldía de Surco. El primero en reportar unas presuntas irregularidades en el proceso de elecciones internas fue Bruce, quien denunció que Vera Trujillo ofreció dinero a cambio de votos. Ello luego de que el segundo ganara los mencionados comicios con 21 votos a su favor.

El exministro de Vivienda presentó una impugnación ante el tribunal electoral del partido y solicitó que se anulen los votos a favor de su contrincante. Avanza País le dio al razón y la victoria de Vera fue anulada, dando como ganador al exfuncionario.

“Yo tengo declaraciones juradas de los miembros de mesa de delgados que dicen lo contrario. El modus operandi que el hacía era: ‘tómenle foto a la boleta de sufragio y si tiene el número 2 me enseñas la foto y te pagamos 1000 o 2000 soles’”, declaró Carlos Bruce para Cuarto Poder.

Por su parte, David Vera le aseguró al mismo dominical que solo entró al local de votación para reclamar que acrediten a su personero y que no ofreció dinero a cambio de votos a su favor.

“(¿Nunca se acercó a ninguno de los votantes?) ¿A ofrecer una dádiva? Jamás, que me diga alguien delegado si dentro del colegio he ofrecido si quiera un caramelo (...) Si esos miembros de mesa vieron algo a las 11:00 a.m. que entré para reclamar que acrediten a mi personero, en ese instante debieron denunciarlo, no a la 1:30 p.m. del día siguiente”, manifestó.

Sin embargo, el precandidato descalificado presentó un audio en el que presuntamente se escucha al presidente del tribunal electoral de Avanza País, Paulino Herrera Tenorio, señalando que “usurparon” su firma para hacer que Bruce gane las elecciones en mesa.

“No apruebo la inscripción de ‘Techito’ y estoy dispuesto a apoyarlos a ustedes para que el señor Vera sea el candidato de Surco. Porque Avanza País en este caso o ‘Techito’, no sé, usurparon mi firma para que pueda ser considerado él”, se escucha en el material.

Vera Trujillo acotó que, después de esta llamada, que supuestamente tuvo Herrera con su asesora legal, fue con él hasta una notaría para que valide esos dichos en una declaración jurada. Por su lado, Carlos Bruce presentó un documento donde Herrera dice que Vera lo presionó para firmar dicha declaración jurada.

Cuarto Poder se comunicó vía WhatsApp con el presidente del tribunal electoral del partido, quien negó que su voz sea la del audio mencionado. Asimismo, cuando se le consultó sobre el documento presentado por el exministro, solo atinó a responder con un sticker.

Cuarto Poder: Reportaje "'Techito' de cristal"