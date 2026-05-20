El Instituto Nacional de Defensa Civil anunció que el viernes 29 de mayo, desde las 10 de la mañana, se desarrollará el primer Simulacro Nacional Multipeligro del año.

La subdirectora de preparación del Indeci, Catherine Palacios, indicó que cada gobierno regional definió el tipo de emergencia que se pondrá en práctica de acuerdo con los riesgos presentes en su jurisdicción.

La mayoría de regiones del país participará en ejercicios de evacuación frente a un sismo de gran magnitud debido a la ubicación del Perú en el Cinturón de Fuego del Pacífico.

En total, 21 departamentos, además de Lima Metropolitana y el Callao, realizarán simulaciones por terremoto, mientras que Huánuco, Pasco, San Martín y Loreto ensayarán respuestas ante lluvias intensas, huaicos, inundaciones y deslizamientos.

La funcionaria recomendó que las familias preparen planes de emergencia y practiquen el uso del servicio de mensajería de voz 119, herramienta gratuita que permite enviar mensajes de audio en caso de fallas en las redes telefónicas.

Asimismo, informó que el simulacro se ejecutará en colegios públicos y privados en tres horarios: 10 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche.