Huánuco: cadena perpetua para sujeto por mantener en cautiverio y abusar de niña

Una sentencia condenatoria de 12 años de cárcel, recibieron las hermanas Edilberta y Rosalina Santamaría, luego que la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Huánuco, representada por el fiscal adjunto provincial, Walter Iván Alvarado Mendieta, demuestre su coautoría en el delito de trata de personas agravada.

Los hechos se registraron en el año 2023, cuando las investigadas captaron a dos menores de edad aprovechando su situación de alta vulnerabilidad económica. Las víctimas fueron trasladadas con engaños a la ciudad de Huánuco para ser explotadas laboralmente en un bar clandestino ubicado en el pasaje San Martín, así como en otro inmueble del jirón Pedro Barroso.

En estos lugares, las adolescentes eran obligadas a realizar labores domésticas y a brindar compañía a los clientes para incentivar el expendio de bebidas alcohólicas.

SUSTENTO SÓLIDO

Durante el desarrollo de las etapas procesales, el despacho fiscal sustentó de manera objetiva los diversos medios probatorios recabados durante la investigación, los cuales incluyeron las actas del operativo policial ejecutado el 9 de septiembre de 2023 donde se rescató a las agraviadas.

Asimismo, se presentaron como elementos de prueba fundamentales las entrevistas únicas en Cámara Gesell, las pericias psicológicas, los informes antropológicos y las declaraciones testimoniales que demostraron fehacientemente la captación, el traslado y el contexto de explotación en que se encontraban las menores.

SIN ESCAPATORIA

Como resultado de la labor fiscal, se impuso a cada una de las sentenciadas la pena de 12 años de prisión efectiva. Además, se fijó el pago solidario por concepto de reparación civil de S/ 5,000 a favor de las menores de iniciales L.Z.C. (17) y S.A.A.V. (15), a razón de S/ 2,500 para cada una.

El Ministerio Público ratifica su firme compromiso con la defensa de la legalidad, la persecución eficaz del delito y la protección integral de las niñas, niños y adolescentes del país, combatiendo de forma frontal toda modalidad de trata de personas y explotación laboral