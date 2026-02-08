A casi dos meses de las Elecciones Generales 2026, el 42.5% del electorado permanece indeciso, optando por voto en blanco, viciado, “ninguno” o aún sin definir su preferencia, según la encuesta de Datum Internacional para el diario El Comercio.

En este escenario, Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) lideran con 11.9% y 9.2%, respectivamente, pero 24 de los 36 candidatos presidenciales no superan el 1% -y 16 ni siquiera llegan al 0.5%- pese al avance del proceso.

El estudio, presentado en exclusiva el jueves en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026” de El Comercio y América Multimedia, muestra que el 30% ya tiene su voto decidido e inamovible (frente al 12% en enero), mientras un 32% no ha pensado en ello y el resto lo evalúa.

Asimismo, más de la mitad de los peruanos (54%) llega al 12 de abril con malestar: 33% con rabia por la percepción de que “nada cambiará” y 21% con indiferencia, viéndolo como una obligación. Aun así, un 42% mantiene esperanza en su candidato.

Entre los indecisos, predomina la idea de que “todos son corruptos”. Solo tres partidos —Fuerza Popular, Renovación Popular y Somos Perú— superan el 5% para el Senado Nacional.

Así, en el ítem de oferta electoral, un 28 por ciento de los encuestados refiere que una de las razones por la que no votaría por un candidato es “todos son corruptos” , 9% se basa en “solo buscan sus beneficio”, 4% “ningún candidato me gusta” y otro 4% en “ningún candidato me representa”.

Récord histórico de voto blanco

El escenario electoral estaría marcado por un récord histórico de voto blanco y nulo, informó Datum Internacional. De acuerdo con la encuestadora, la intención de sufragio sin respaldo a ningún candidato se mantiene en niveles sin precedentes, reflejo de un fuerte desinterés ciudadano.

Durante el citado foro su CEO, Urpi Torrado, incidió en que casi la mitad de la población aún no tiene definido a quién apoyar para la Presidencia de la República.

La especialista explicó que este comportamiento responde a una frustración generalizada con la política peruana y a la falta de alternativas electorales sólidas.

Sobre el resultado de que el 33% de los electores acudirá a las urnas con rabia e indignación, motivados por la insatisfacción frente a la gestión de los problemas públicos, mientras que más del 30% reafirma su decisión de no votar por ningún candidato. Este clima de rechazo sugiere que el voto de protesta podría superar cualquier registro previo en la historia democrática reciente del país.

El informe de Datum también advierte que el resultado electoral no dependerá necesariamente de los bastiones tradicionales, sino del comportamiento de los votantes indecisos, considerados el factor decisivo del proceso.

Este grupo está conformado principalmente por mujeres de entre 45 y 70 años, que aún no definen su postura política y podrían inclinar la balanza en la recta final.

La encuestadora concluye que el avance del voto nulo y el desencanto ciudadano representan un serio desafío para la legitimidad de las futuras autoridades.