Los 35 candidatos presidenciales en carrera electoral enfrentan un gran reto rumbo a los comicios de abril próximo: más de seis millones de peruanos, desplegados a nivel nacional, asegura que no votará por ningún candidato, o lo hará en blanco o viciado.

Este amplio grupo, cuya mayor concentración radica en el sur del país, encuentra como principal razón que “todos son corruptos”, de acuerdo a la última encuesta de Datum Internacional.

Responden

Son 6 millones 519 mil 338 ciudadanos, 27.6% de la población, los que han optado por negar, por ahora, su voto a un aspirante a la banda presidencial, o recurrir al blanco o viciado.

Las razones esgrimidas por los electores dubitativos están divididas en cuatro bloques: oferta electoral, demanda electoral, falta de información y relacionadas con el país. “Otros” constituye un 8% y los “No sabe” un 3%.

En relación al primer sector, 1 millón 825 mil 414 peruanos (28%) encuentran que “todos son corruptos”, siendo este apartado el que agrupa a más votantes.

Otros 586 mil 740 electores (9%) considera que los postulantes “solo buscan su beneficio”, 260 mil 773 (4%) no “gusta” de ninguno y otro número de igual proporción siente que ningún candidato lo “representa”.

De otro lado, 651 mil 933 (10%) sostiene que ninguno lo “convence”, y otros 130 mil 386 (2%) que no encuentran lo que “buscan”.

En el tercer bloque, 586 mil 740 personas (9%) afirman no tener “suficiente información” para inclinarse por alguno de los 35 aspirantes a la Casa de Pizarro.

Asimismo, en el rubro “No los conozco para decidir” hay 269 mil 773 (4%) electores, y en “No lo he pensado aún” alberga a 195 mil 580 (3%).

Por la naturaleza de las respuestas elegidas, estos tres últimos subgrupos son los que tienen una mayor tendencia al cambio de opinión.

Los agrupados en el cuarto y último sector, entre tanto, evidencian también hastío o indiferencia por los comicios.

En este segmento, el primer lugar lo ocupa “Estoy decepcionado de la política” con 651 mil 933 peruanos (10%). Le siguen “Nada va a cambiar”, que reúne a 325 mil 966 compatriotas (5%), y “No me interesa lo que pase” con 65 mil 193 (1%).

Reticencias

La encuesta también ubica las regiones más descontentas. La primera en la lista es el sur, con 1 millón 133 mil 060 electores, seguida del norte con 852 mil 729 personas.

El primer grupo del sur está integrado principalmente por 620 mil 641 votantes (34%), quienes consideran que “todos (los candidatos presidenciales) son corruptos”.

Resalta otro 12%, 70, 408 de ciudadanos, en el apartado de “no tengo suficiente información”. Una tarea que deberán asumir las organizaciones políticas.

Finalmente, un 6%, 39 mil 116 personas, responde que ninguno le es convincente.

En el norte la situación es similar en cuanto a la percepción de “corrupción”. En esta región, 547 mil 624 (14%) individuos optaron por dicha respuesta.

Otro subgrupo importante está constituido por 65 mil 193 personas (10%) que aseguran sentirse “decepcionados de la política”.

Un tercer lugar lo ocupan 45 mil 635 votantes al que no le “convence” ninguna propuesta presidencial.

Más regiones

En Lima/Callao se ubican 784 mil 928 votantes indecisos. Para 474 mil 607 personas (26%) también pesa el factor “corrupción”, mientras que para otros 97 790 (15%) se sienten “decepcionados” de la clase política.

Otros 84 mil 751 (13%), en tanto, no se siente “convencido” por ninguno.

En el oriente, comprendido por 617 mil 381, resaltan 383, 337 compatriotas también desencajados por la “corrupción”.

Otros 88 mil 011 (15%) aseguran no tener suficiente información, y 52 mil 806 (9%) creen que los postulantes a la Presidencia “solo buscan su beneficio”.

Cierra el sector de regiones, el centro. Allí, de 811 mil electores, 474 mil 607 (26%) consideraron a todos “corruptos”, 169 502 (26%) no se sienten “convencidos” por las actuales propuestas y 45 mil 635 (7%) expresaron su decepción por la política.