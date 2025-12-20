Este sábado, Acción Popular realiza una sesión para determinar si sus candidatos podrán integrarse a otras organizaciones políticas y participar en las Elecciones Generales 2026, después de que el Jurado Nacional de Elecciones invalidara sus elecciones primarias y dejara al partido fuera de la contienda electoral.

Alrededor del mediodía, el partido fundado por Fernando Belaunde Terry dio inicio a una sesión plenaria decisiva en la que se resolverá el destino de sus postulantes a la Cámara de Diputados, el Senado y el Parlamento Andino.

García Belaunde pide unidad en una sola organización

Al arribar al local partidario, el militante y excongresista Víctor Andrés García Belaunde manifestó su esperanza de que los candidatos acciopopulistas postulen unidos a través de una misma agrupación política.

“Lo ideal sería que sea un solo partido y no varios para no atomizar a los miembros de la acción popular en diferentes sectores”, declaró García Belaunde en RPP.

Presidente del partido denuncia impedimento de ingreso

Mientras tanto, el presidente de Acción Popular, Julio Chávez, denunció que el personal de seguridad le impidió el acceso al local partidario y señaló como responsable al secretario general de la organización, Juan Abad.

“Ha dispuesto la contratación de personal de seguridad que no es del partido. A mí no me dejaban entrar, para que vean lo absurdo que se ha vuelto esto”, comentó.

Chávez también señaló que continuará desempeñándose en el cargo y anticipó que, en caso de aprobarse la directriz que permita a los candidatos postular con otras agrupaciones, el partido implementará mecanismos para garantizar afinidad ideológica.

“Si algún militante nuestro va con otro partido, por lo menos tiene que haber cierta coincidencia programática y doctrinaria, para no ver gente postulando con partidos de izquierda o ultraderecha”, apuntó.

La sesión plenaria representa un momento crítico para Acción Popular tras la anulación de sus primarias por graves irregularidades en el padrón de delegados, según determinó el JNE.