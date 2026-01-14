Las Elecciones Generales 2026 han traído como candidatos a excongresistas, exministros, exjugadores de fútbol, personajes del espectáculo, a los políticos de siempre y mucho más. Sin embargo, esta elección se caracteriza también por la presencia de aspirantes que más destacan por sus apellidos que por su experiencia.

Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, son al menos nueve los partidos que llevan en sus filas a familiares de dirigentes de la agrupación por la que postulan y/o por tener un vínculo familiar con algún político que ha estado en el ojo de la tormenta.

Estos son los partidos que llevan a familiares de dirigentes y políticos. (Infografía: Diario Correo)

NOMBRES

El caso de un partido con un gran grupo familiar es Juntos por el Perú que tiene albergado a varios parientes del expresidente Pedro Castillo.

Allí postulan sus hermanos José e Irma Castillo Terrones, su cuñada Yenifer Paredes y su sobrino Cledín Vásquez.

Otro ejemplo es el de Sofía Franco, esposa de Álvaro Paz de la Barra, candidato presidencial de Fe en el Perú.

También están los casos de presidentes de partidos que no pudieron presentarse como candidatos a la Presidencia por sus procesos como Martín Vizcarra (Perú Primero) y Arturo Fernández (Un Camino Diferente), por eso, optaron por colocaron a sus hermanos Mario Vizcarra y Rosario Fernández en esas posiciones.

Por otro lado, Hugo Atencio Sotomayor, hermano del candidato presidencial Ronald Atencio de la Alianza Venceremos, será candidato a la Cámara de Senadores.

Hugo Atencio Sotomayor, hermano del candidato presidencial Ronald Atencio de la Alianza Venceremos, será candidato a la Cámara de Senadores. Foto: Álvaro Figueroa/GEC

ANÁLISIS

Para el politólogo Fernando Tuesta, si bien no es ilegal incluir a parientes o familiares en las listas, todo apunta a que hora esa inclusión forma parte de un “acuerdo”.

“Parte de ese acuerdo puede estar relacionado a la protección que le podría dar a algunos el hecho de ser parlamentarios. Yo diría que hasta hace más de una década, es que encontramos a gente que viene fuera de la política a ocupar cargos de representación, que se comprometen poco y lo hacen por intereses particulares o de terceros”, indicó.

En diálogo con Correo, el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), consideró que para muchos aventureros, es un incentivo el postular al Congreso por los beneficios que eso conlleva.

“Te da protección legal si tuvieras algún caso (judicial), tienen recursos económicos porque nunca antes los parlamentarios han ganado tantos, te da estatus, tienes un personal amplio, tienes capacidad de negociación y en muchos casos estar en el grupo en la élite para la toma de decisiones de intereses para terceros”, sostuvo.

Finalmente, Tuesta Soldevilla recordó que muchos de los familiares que hoy van en listas, no han sido formados en un partidos.

“Diría que la mayoría que postula no tienen experiencia en política, no solo los familiares, sino en la mayoría de organizaciones. Ser parlamentario se ha convertido en algo apetitoso”, apuntó.