La Asociación Civil Transparencia (ACT) informó que su presidente, Álvaro Henzler, presentó su renuncia irrevocable al cargo.

Según informó, la vicepresidenta de la entidad, Fabiola León, asumirá temporalmente el cargo mientras se convoca a elecciones.

La renuncia se produce luego que el programa “Beto a Saber” revelara que la Asociación Civil Lucaris, de propiedad de Henzler, recibió el 18 de diciembre de 2025 un pago de 42 mil 500 soles del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por el servicio de motivación y sensibilización para taller de ejes estratégicos.

“Transparencia continuará cumpliendo su misión de promover la integridad electoral, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia peruana, especialmente en el actual contexto electoral y de cara a la segunda vuelta”, se agrega en el comunicado.