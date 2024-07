Antauro Humala, condenado por el asesinato de cuatro policías durante el levantamiento en 2005 en Apurímac denominado como “Andahuaylazo”, continúa en campaña con miras a las elecciones generales 2026.

A pesar de que la Fiscalía de la Nación no ha emitido un pronunciamiento final sobre si pedirá declarar la ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.), el exmayor del Ejército no tiene inconvenientes en reiterar frases antidemocráticas.

En una de sus últimas actividades, Humala Tasso advirtió que ante un eventual triunfo de la organización política, desconocerán la Constitución de 1993 y trabajarán con la de 1979 hasta que se convoque a una Asamblea Constituyente para cambiar la Carta Magna.

Estas son algunas frases de Antauro Humala durante la actividad del 2 de julio de 2024. (Infografía: Diario Correo)

DETALLES

Durante un encuentro patriótico que se realizó el 2 de julio en Lima, Antauro Humala expuso el proceso que tomará el partido para tener una nueva Constitución.

“Asumiendo que hemos ganado la elección, ¿qué va a pasar en el 2026? El 28 de julio de 2026 se supone que estamos iniciando el período de la alianza nacional, ese mismo 28 de julio se estará desconociendo la Constitución de 93 y al desconocerla, ipso facto entra a tallar la anterior (1979)”, indicó.

Agregó que al desconocer la Constitución del 93, también se tendrán que desconocer los contactos de estabilidad jurídica con el gran empresariado transnacional.

En la misma línea explicó que se escarmentará a la clase política con base al artículo 307 de la Constitución de 1979 que reza de la siguiente manera: “Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone”.

Hace poco, el partido de Antauro Humala sostuvo un encuentro con integrantes de Juntos por el Perú. (Foto: Facebook)

Para Antauro Humala, los gobiernos desde Alberto Fujimori hasta el de Dina Boluarte no hicieron respetar ese artículo porque mantuvieron la Constitución de 1993, por lo que les correspondería ir a prisión. Sin embargo, agregó que los expresidentes Alejandro Toledo, su hermano Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra tendrían otra condición al estar vinculados a la corrupción de la empresa Odebrecht.

“En nuestra tesis del artículo 307, nosotros consideramos que Odebrecht es un problema de seguridad nacional, no solo es corrupción sino que son agentes extranjeros, así que no lo vamos a tratar como mera corrupción. Tratamos de ser lo más coherente se aplica según la Constitución el artículo de traición a la patria, por las consecuencias que corresponden es pena de muerte”, apuntó.

“El pueblo tiene una sed de furia, de justicia e ira santa. Entonces, nosotros somos la ira de Dios”, sostuvo.

En el evento dijo que los que hayan tenido el cargo de congresistas desde 1992 hasta la fecha también fueron cómplices por no haber respetado la Constitución anterior, por lo que también les corresponde prisión.

“Somos el único partido que tiene todo el historial para meterlos (a prisión). Entonces, tenemos que hacerle entender a la población que estamos decididos a eso y no me cabe duda que vamos a ganar la elección”, afirmó.

Antauro Humala lidera las actividades partidarias por todo el país.

PROPUESTA

Antauro se refirió a la necesidad de participar también en las elecciones municipales y regionales.

“Son las reglas del sistema electoral que nos va a dar el poder total, un solo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino también gobernantes y municipios, un poder casi absoluto, lo que corresponde a un proceso revolucionario en la Asamblea Constituyente que vamos a convocar”, afirmó.

“Entramos al Gobierno y gobernamos con la Constitución del 79 hasta que se de a luz la nueva Carta Magna, el nuevo contrato social que no me cabe duda va a tener como característica principal que va a ser de libre mercado de la nación”, señaló.

Desde su punto de vista, si las personas observan que envían a expresidentes a la cárcel, entonces pensarán que hay un proyecto claro y se anotarán en el partido A.N.T.A.U.R.O.

“En esa vía vamos a convocar al referéndum y de ahí a una Asamblea Constituyente que va a durar un año y medio, con asambleísta que hagan el nuevo contrato social que será la decimotercera Constitución del Perú que se va a diferenciar de las 12 anteriores porque tendrá una participación total”, indicó.

Antauro Humala no tiene inconvenientes en que se aplique la pena de muerte para su hermano, el expresidente Ollanta Humala. Foto: GEC / Anthony Ramírez Niño de Guzmán.

ANÁLISIS

Para el experto en temas electorales, Enzo Elguera, las frases de Antauro sí corresponden a una conducta antidemocrática.

“Si bien el reglamento no es claro de qué tipo específico de qué tipo de conducta calificarían como antidemocráticas, estas declaraciones claramente en este período sí representan una conducta antidemocráticas y contrarias a la Constitución”, indicó.

Cabe precisar que el artículo 14 de la Ley de Organizaciones Políticas precisa que la Corte Suprema, a pedido de la Fiscalía de la Nación o el defensor del Pueblo, podrá declarar la ilegalidad de una organización política cuando considere que sus actividades son contrarias a los principios democráticos.

En diálogo con Correo, Elguera consideró que lo dicho por Humala Tasso es una muestra de que quiere salirse de las reglas democráticas, así como intentar dictar prisión para los parlamentarios.

“El sistema democrático incluye una determinadas reglas de juego en las que avala, determinadas votaciones y ejercicio parlamentario, el cual nos puede gustar o no. Sin embargo, tiene el carácter de legalidad porque cada congresista ha sido elegido aunque puedan ser cuestionados durante su ejercicio”, afirmó.

Desde su punto de vista, las declaraciones de Humala podrían incorporarse en el proceso que actualmente está en manos de la Fiscalía.

“Podría ser una carga probatoria de su conducta antidemocrática”, agregó.

Antauro dice que los congresistas desde 1992 hasta la fecha, deberán ir a prisión por avalar la Constitución de 1993. Foto: gob.pe

El experto en temas electorales, José Naupari, consideró que la voz de un militante no puede vincular a todo un partido.

“No es fundador, no es presidente, no dirigente, tampoco puede ser candidato porque no se ha convocado al proceso electoral”, indicó.

En diálogo con Correo, señaló que esto podría cambiar si algún dirigente del partido afirme o impulse las aseveraciones que dio Antauro, o si se confirma que el partido organiza con sus recursos las actividades donde participa Antauro con las frases antidemocráticas.

“Por ejemplo, si el partido es el que organiza los eventos donde están también los dirigentes y lo aplauden, o si el evento se hace en un local partidario o que tenga relación política, sin lugar a dudas que se podría iniciar el proceso ante la Fiscalía de la Nación”, agregó.

En diciembre de 2023, el partido A.N.T.A.U.R.O. logró su inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones.

DEMORA

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) fue el autor de la denuncia que originó que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación para determinar la legalidad o no del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

Ahora, con las nuevas declaraciones de Antauro Humala, el legislador muestra su malestar porque hasta la fecha no hay una respuesta del caso.

“A mí me preocupa la pasividad de las autoridades nacionales que tienen a su cargo el hecho de dar una solución inmediata”, indicó.

El congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) cuestionó la lentitud para resolver el caso del partido de Antauro.

En diálogo con Correo, Muñante recordó que hace meses la Fiscalía inició un procedimiento contra el partido A.N.T.A.U.R.O. luego de que Antauro Humala se refiriera al fusilamiento y al cierre del Congreso.

“Hasta el día de hoy no me ha respondido el fiscal de la Nación, que en su calidad de titular puede solicitarle a la Corte Suprema la declaración de ilegalidad y con ello evitar que este personaje pueda postular a las siguientes elecciones”, apuntó.

El legislador explicó que no se está invocando una norma inconstitucional o se busca restringir el derecho a la participación política, sino que la norma establece candados para proteger a los ciudadanos de los partidos que incurren en prácticas antidemocráticas.

“Esto de desconocer la Constitución es una de las prácticas”, afirmó.

Ayer, Muñante envió un oficio a Juan Carlos Villena, fiscal de la Nación, para que le informe el estado en que se encuentra el pedido de declaratoria de ilegalidad del partido que solicitó.

El congresista Muñante le ha pedido a la Fiscalía de la Nación una respuesta sobre su solicitud para declarar la ilegalidad del partido de Antauro.