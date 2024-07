El Poder Judicial ratificó la incautación de tres relojes Rolex y una pulsera Bangle de brillantes solicitada por la Fiscalía de la Nación, en el marco de la investigación contra Dina Boluarte por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.





Dina Boluarte evita responder la cantidad de joyas que le entregó Wilfredo Oscorima: “Todo eso está en la Fiscalía”

Dina Boluarte evitó responder este lunes durante una conferencia de prensa, cuando se le cuestionó sobre la cantidad exacta de joyas que le entregó Wilfredo Oscorima, en medio del caso Rolex.

“Respecto a la pregunta sobre las joyas, los aretes, todo eso está en la Fiscalía y nosotros estamos colaborando muy abiertamente con el Ministerio Público, asistiendo a cada una de las diligencias y estaremos asistiendo a las tantas que me cite la Fiscalía, no solamente por el tema denominado Rolex, sino por las otras tantas carpetas que me abre el Ministerio Público por cada noticia o crímenes que salen en los noticieros de alguna prensa”, manifestó Boluarte Zegarra tras la pregunta de RPP.

La presidenta de la República apareció ante la prensa luego de 90 días sin responder a los medios de comunicación donde brindó detalles de su viaje a China.

Además, la legisladora dijo que este lunes se reunió con el gobernador regional de Ayacucho. Sin embargo, comentó que dicha investigación lo está viendo el Ministerio Público.

“Así como usted me dice por favor respóndamelas las tres (preguntas), yo le voy a decir, por favor, está en la Fiscalía. Esperemos el desenvolvimiento de la investigación”, sostuvo.