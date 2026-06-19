MDN
Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    1 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    2 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    3 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    4 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    5 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    6 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    7 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    8 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    9 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    10 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    11 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    12 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    13 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    14 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    15 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    16 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    17 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    18 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    19 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    20 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    21 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    22 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    23 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    24 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    25 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

  • Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial
    26 / 26

    Marcha convocada por Juntos por el Perú se desarrolla bajo estricto resguardo policial

La movilización convocada por Juntos por el Perú bajo el lema “Justicia Electoral” congregó a simpatizantes este viernes en el Cercado de Lima. La marcha es encabezada por el candidato presidencial Roberto Sánchez y busca expresar su rechazo a los resultados preliminares de la segunda vuelta.

Los simpatizantes partieron desde el local partidario ubicado en el Paseo Colón y avanzó por la Plaza Bolognesi y la avenida Alfonso Ugarte con dirección a la Plaza 2 de Mayo. El recorrido se desarrolla bajo un amplio despliegue de seguridad de la Policía Nacional y personal municipal.

TAGS RELACIONADOS