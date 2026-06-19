La movilización convocada por Juntos por el Perú bajo el lema “Justicia Electoral” congregó a simpatizantes este viernes en el Cercado de Lima. La marcha es encabezada por el candidato presidencial Roberto Sánchez y busca expresar su rechazo a los resultados preliminares de la segunda vuelta.

Los simpatizantes partieron desde el local partidario ubicado en el Paseo Colón y avanzó por la Plaza Bolognesi y la avenida Alfonso Ugarte con dirección a la Plaza 2 de Mayo. El recorrido se desarrolla bajo un amplio despliegue de seguridad de la Policía Nacional y personal municipal.