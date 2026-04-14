En medio de la incertidumbre por los resultados de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue contando los votos.

De acuerdo con información del organismo electoral al 63.31% de las actas contabilizadas, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se consolida con un 16.91%, por lo tanto, tiene un pase asegurado a la segunda vuelta.

Mientras que el candidato que disputará el sillón de Pizarro con la fujimorista, todavía no se ha terminado de definir.

Actas contabilizadas al 66.828 % por la ONPE. (Imagen: Captura web ONPE)

NÚMEROS

Rafael López Aliaga de Renovación Popular tiene un 13.63% de votos válidos, mientras que Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno tiene 12.41% de votos.

Es decir, la diferencia entre ambos candidatos es de 139,442 votos.

Más abajo están los candidatos Ricardo Belmont del Partido Cívico Obras (9.94%), Roberto Sánchez de Juntos por el Perú (8.78%), Carlos Álvarez de País para Todos (8.37%) y Alfonso López Chau de Ahora Nación (7.69%).

Por otro lado, hay candidatos que no alcanzan ni el 5% de votos.

Aquí están Marisol Pérez Tello de Primero La Gente (3.81%), Carlos Espá de Sí Creo (3.68), Fernando Olivera de Frente de la Esperanza (1.90%), José Luna Gálvez de Podemos (1.35%) y Yonhy Lescano de Cooperación Popular (1.29%).

Un dato no menor es que hasta el momento se registran 1′358,267 votos en blanco y 615,970 votos nulos.

Keiko Fujimori tiene asegurado su pase a la segunda vuelta. Fotos: Hugo Pérez /@photo.gec

POSTURA

Urpi Torrado, CEO de Datum Internacional, fue consultada sobre la posibilidad de que Roberto Sánchez se posicione en un segundo lugar, tal como lo informó el conteo rápido presentado por la Asociación Civil Transparencia (ver ángulo).

Como se recuerda, el conteo rápido al 100% presentado por Datum el día de ayer, mostraba a Rafael López Aliaga, Jorge Nieto y Ricardo Belmont peleando por un segundo lugar.

“Lo que encontramos en el boca de urna se ratifica en este conteo de votos”, declaró.

En diálogo con canal N, dijo que los votos del extranjero favorecen a López Aliaga.

“Eso de alguna manera en una elección tan peleada, suma. Además del crecimiento que ha tenido”, indicó.

Sobre el incremento que tuvo Belmont en las últimas semanas, Torrado explicó que los votantes estaban buscando un candidato nuevo, por ese motivo, surgió en algún momento el nombre del exalcalde de Lima, así como Wolfgang Grozo y Carlos Álvarez.

“Una vez que los candidatos empezaban a su subir, salían las contracampañas y algunos no sabían como responder”, precisó.

Rafael López Aliaga se disputa el pase a la segunda vuelta. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

REACCIONES

Sien la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga todavía no está confirmada, sus contrincantes creen que sí.

Alfonso López Chau les envió un mensaje: “A la señora Fujimori y al señor López Aliaga les digo con claridad: la segunda vuelta la decide el pueblo, ¡no ustedes! La voluntad del pueblo debe ser respetada”.

En ese sentido, dijo que partido “se pondrá a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, para conformar un frente de resistencia por la democracia que enfrente a lo que queda del pacto mafioso”.

Jorge Nieto le respondió a sus simpatizantes que en redes sociales le pedían ser vigilantes con los votos.

“Estamos en plena pelea. Esto no ha acabado. Sigue el conteo, la distancia se hace cada minuto más corta y hay votaciones en curso. La lucha continua. Sin tregua, sin pausa ¡Adelante!”, escribió en X.

Por su parte, Ricardo Belmont conversó con TV Perú para dar su opinión sobre la presencia de Keiko en una segunda vuelta.

“La señora Keiko, con todo respeto, puede ser una magnífica persona, pero políticamente no va a ganar en segunda vuelta. Es imposible”, dijo.

Además, le envió un mensaje: “Y le digo algo a la señora Keiko: ella ha ganado con Datum, con CPI y con Ipsos, que han manejado décimas. Nunca se ha visto décimas. Antes era 3 puntos hacia arriba, 3 puntos hacia abajo. Incluso 4 puntos hacia arriba”.

De derecha a izquierda, Nieto, Belmont y Sánchez. (Foto: composición de Gestión / Andina)

Keiko Fujimori dijo que prefiere esperar el escrutinio final antes de tener una posición definitiva sobre su eventual pase a la segunda vuelta.

“Prefiero ser muy prudente, vamos a esperar primero las elecciones que faltaban en las 211 mesas, que es muy importante que se realicen, y luego ya el resultado que avance un poquito más”, declaró a los medios.

En otro momento, consideró que los primeros datos difundidos resultan alentadores, aunque insistió en que el proceso aún no ha concluido.

“Tomo estos resultados con muchísima gratitud a todas las personas que han confiado en nosotros”, afirmó.

Mientras que Roberto Sánchez se pronunció tras el boca de urna de Ipsos que lo pone en segundo lugar.

“Lo recibo con bastante serenidad, pero también con gratitud, porque es el pueblo que hoy ha expresado este respaldo que la metodología de boca de urnas refiere, nos pone en segunda vuelta. No tenemos temor a nada”, aseguró.

Las elecciones se realizaron el domingo 12 de abril. (Foto: GEC)

REGIONES

Según el conteo de votos al 100% de Datum Internacional, en la costa, Keiko Fujimori domina con claridad y gana en la mayoría de regiones del norte y centro (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Áncash, Ica), además de imponerse en el Callao.

En Lima Metropolitana, en tanto, se posiciona Rafael López Aliaga. Solo el sur rompe esa tendencia: Jorge Nieto se impone en (Arequipa y Moquegua) y Ricardo Belmont da la sorpresa en (Tacna).En la sierra, Roberto Sánchez lidera al quedarse con regiones del sur y centro andino (Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco y Puno).

Fujimori logra algunas victorias (Junín y Pasco), mientras Alfonso López-Chau destaca con un triunfo en (Cusco).

En la selva, el resultado es más parejo. Fujimori gana en (Loreto, San Martín y Ucayali), mientras Sánchez se queda con (Amazonas y Madre de Dios).