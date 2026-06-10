Las malas condiciones climáticas están afectando el repliegue del material electoral hacia varias Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

Según informó la ONPE, los centros de cómputo de siete ODPE aún no han recibido las actas: Alto Amazonas, Atalaya, Coronel Portillo, Huanta, La Convención, Maynas y Requena.

“Factores climatológicos han impedido, por ejemplo, que los sobres que contienen las actas puedan ser transportados en los helicópteros del Ejército del Perú”, precisó el organismo electoral.

El repliegue también se ve obstaculizado en las rutas fluviales. Las fuertes lluvias han incrementado el caudal de los ríos por donde deben navegar las embarcaciones encargadas de transportar el material electoral, lo que ha generado retrasos adicionales en las zonas de difícil acceso.

El proceso quedará completo cuando estas siete ODPE reciban sus actas y cuando arribe el material proveniente del extranjero a la ODPE Lima Centro 1, oficina encargada de procesar las actas que gestiona el Ministerio de Relaciones Exteriores.

#ONPEinforma | 📣 Debido al mal tiempo en varias zonas del país, aún no recibimos las actas electorales correspondientes a 7 de nuestras Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), lo que retrasa su procesamiento en los centros de cómputo.#SEP2026 #ONPEenRegiones pic.twitter.com/LeSBgBUuXX — ONPE (@ONPE_oficial) June 9, 2026