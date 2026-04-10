El Ministerio de Relaciones Exteriores implementó un centro de monitoreo con 25 estaciones interconectadas a 114 consulados para supervisar en tiempo real el voto de peruanos en el exterior durante las Elecciones 2026.

Este sistema permitirá dar seguimiento continuo a la jornada electoral, en la que se han habilitado 2,497 mesas de sufragio fuera del país.

El canciller Hugo de Zela señaló que el centro funcionará hasta el 13 de abril a las 19:00 horas y brindará soporte permanente a las oficinas consulares .

El objetivo es atender incidencias y consultas en coordinación con los organismos electorales, garantizando el normal desarrollo del proceso.

Como parte de las medidas de transparencia, se dispuso la presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones en consulados estratégicos como Buenos Aires, Santiago, Barcelona, Madrid y Milán.

Asimismo, se informó que el envío de material electoral al extranjero culminó tras distribuirse 33 toneladas en más de 4,000 cajas a distintos locales de votación.

No obstante, persisten dificultades en la conformación de mesas en varias ciudades. En lugares como Sydney, Buenos Aires y Madrid se reporta baja asistencia de miembros designados, por lo que se recurre a voluntarios y a la integración de electores de otras mesas para evitar retrasos.

Ante ello, la Cancillería reiteró el llamado a los peruanos en el exterior a cumplir con su deber cívico.