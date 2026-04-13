El candidato a la Cámara de Senadores por Juntos por el Perú, Dante Castro Carrasco, falleció este lunes 13 de abril tras varios días hospitalizado luego de sufrir un accidente durante una actividad de campaña. El hecho ocurrió en el marco del cierre de actividades proselitistas de su agrupación política, en medio de una caravana realizada el pasado jueves 10.

De acuerdo con la información disponible, el incidente se registró alrededor de las cinco y treinta de la tarde mientras el candidato participaba en el recorrido junto a simpatizantes. En ese momento, se encontraba en la tolva de una camioneta pickup de color gris que formaba parte del desplazamiento vehicular.

Según testigos, el vehículo el vehículo tuvo un movimiento repentino durante el trayecto. Esta situación habría provocado que el candidato perdiera estabilidad y cayera, lo que le ocasionó lesiones de consideración.

Tras lo ocurrido, las personas presentes brindaron los primeros auxilios en la zona mientras se gestionaba su traslado a un centro de salud. Minutos después, una ambulancia lo evacuó hacia el hospital Daniel Alcides Carrión, ubicado en el Callao.

En dicho establecimiento médico, el candidato permaneció internado con diagnóstico reservado en una unidad especializada. Durante los días posteriores, su estado fue seguido por personal de salud hasta que se confirmó su fallecimiento.

El caso generó reacciones en distintos sectores tras conocerse la noticia. Diversas figuras del ámbito político, así como estudiantes y lectores, expresaron muestras de pesar y solidaridad con su entorno cercano.

Además de su participación en la vida política, Castro Carrasco desarrolló una trayectoria en el ámbito académico y cultural. Se desempeñó como docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fue reconocido por su trabajo como escritor.

En el campo literario, recibió el Premio Casa de las Américas, uno de los reconocimientos más importantes en la región. Su producción intelectual le otorgó presencia en espacios académicos y culturales a nivel nacional e internacional.

Tras su deceso, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas (FLCH) de la UNMSM expresó sus condolencias recordando que el expostulante fue destacado alumno de esta casa de estudios.