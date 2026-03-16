Diversos candidatos al próximo Congreso bicameral registran miles de soles en multas pendientes de pago, principalmente por el uso de sus vehículos en el servicio de taxi colectivo informal, una modalidad no autorizada en Lima y Callao.

Según un informe de “Punto Final”, varios postulantes que aspiran a convertirse en legisladores mantienen deudas acumuladas por papeletas impuestas por la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La investigación identificó a diez candidatos con la mayor cantidad de sanciones. La mayoría de estas multas está vinculada a vehículos que los propios postulantes declararon en sus hojas de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones y que habrían sido utilizados para brindar transporte público de pasajeros sin autorización. En conjunto, los aspirantes de distintos partidos políticos acumulan decenas de miles de soles en deudas.

Entre los casos figura Manuel Salas, candidato a diputado por Renovación Popular, quien declaró cinco vehículos y registra una deuda cercana a 33 mil soles por presuntamente realizar taxi colectivo. El postulante señaló que suele prestar sus autos y negó que estos sean utilizados para ese servicio.

Imagen: Captura Punto Final

También aparece Carlos Gil Flores, candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde, con más de 11 mil soles en multas por brindar taxi sin autorización, según el dominical.

Otro caso revelado por el programa periodístico es el de Silvia Neyra Villanueva, candidata a diputada por Podemos Perú en representación de peruanos en el extranjero, quien declaró ser propietaria de 49 vehículos.

De acuerdo con la ATU, estas unidades acumulan más de 61 mil soles en multas, mientras que el SAT reporta una deuda que supera los 111 mil soles. En tanto, William Gutiérrez, candidato a diputado por Somos Perú, sí reconoció su vínculo con el transporte informal y su vehículo registra cerca de 38 mil soles en papeletas.

Finalmente, José Leandro Palomino, candidato al Senado por el Partido Demócrata Verde por Madre de Dios, aseguró que fue inscrito como postulante sin su consentimiento .

Según indicó a “Punto Final”, informó de esta situación al partido, mientras que su dirigencia calificó las denuncias como parte de una “guerra sucia”.