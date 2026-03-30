Rolando Cueva Sánchez (36) busca una curul en el Congreso como candidato a diputado por el partido Buen Gobierno, liderado por Jorge Nieto. Sin embargo, su historial levanta serias dudas sobre su idoneidad para ocupar un cargo público.

Según el dominical Punto Final, el postulante no cuenta con licencia para portar armas, pero en un video, que él mismo habría difundido en sus redes sociales años atrás, se le ve manipulando el objeto con una escena de violencia.

De acuerdo con su hoja de vida, Cueva Sánchez figura como gerente de Promyers Energy S.A.C., empresa que habría contratado con el Estado por más de 2 millones y medio de soles.

De ese monto, más de un millón de soles provienen de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), institución donde estudió. En ese sentido, en julio de 2023, un exalumno lo denunció por presuntas amenazas de muerte, luego de que le exigieran dejar de investigar los contratos de su empresa con dicha casa de estudios. La denuncia refiere que Cueva y un grupo de personas lo abordaron con un mensaje claro.

Por si fuera poco, registros policiales indican que en 2018 protagonizó un accidente de tránsito en estado de ebriedad. En 2023, volvió a ser intervenido por conducir sin licencia y con signos de haber consumido alcohol. Mientras que en su hoja de vida también declaró una sentencia por pensión de alimentos en su hoja de vida.

Al respecto, el candidato evitó responder las preguntas del caso; no obstante, solo se limitó a enviar un video en el que asegura que el arma que aparece en el video se trata de un encendedor tipo pistola y que fue una “broma irresponsable”. Asimismo, aceptó que le retuvieron la licencia por conducta inaceptable.

MÁS CANDIDATOS CON ANTECEDENTES

Diana Carhuamaca García, candidata a diputada por Partido Democrático Federal, fue señalada en 2022 por presuntamente cometer hurto bajo la modalidad de tendera, según una denuncia policial.

En la lista también figura Alessandra Olivera, candidata de Cooperación Popular. Registra una sentencia por hurto simple. En el 2017 fue señalada por hurtar ropa de una azotea, en San Jerónimo.

Asimismo, Segundo Ticlla Rafael, candidato a diputado por Fuerza Popular. Al candidato se le condenó a 4 años de pena privativa de la libertad en el 2022. Además, en setiembre de 2024, en Chiclayo, fue intervenido por RQ vigente por el delito de falsedad ideológica.