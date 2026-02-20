Un grupo de candidatos que postula al próximo Congreso Bicameral para representar a más de 1,2 millones de peruanos habilitados para votar en el extranjero declaró vivir en el Perú y, según sus registros migratorios, algunos nunca han salido del país.

Así da cuenta un informe periodístico de RPP, en la que se precisa que la información figura en las hojas de vida presentadas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y genera cuestionamientos sobre la representatividad del distrito electoral de peruanos en el exterior.

Desde 2021, esta comunidad cuenta con representación directa en el Parlamento y en 2026 elegirá a dos diputados y un senador en el nuevo Congreso Bicameral .

Tras revisar las hojas de vida de 163 postulantes por este distrito, se detectó que 71 candidatos (42 %) consignaron residencia en el Perú. El padrón en el extranjero ha crecido 21 % respecto a 2021 y, por volumen de electores, sería como si se tratase de una quinta “región” más grande del país, solo por detrás de Lima, La Libertad, Piura y Arequipa.

Como parte del análisis, el medio seleccionó aleatoriamente a siete postulantes -cuatro al Senado y tres a la Cámara de Diputados- de distintas agrupaciones políticas para verificar su récord migratorio. El resultado fue que ninguno registraba salidas del país, pese a postular para representar a ciudadanos que residen fuera del territorio nacional.

En total, 26 partidos presentan candidatos por el distrito de Peruanos en el Exterior que declararon domicilio en el Perú. Entre ellos figuran agrupaciones como Alianza para el Progreso, Fuerza y Libertad, Podemos Perú, Partido Morado y Perú Libre, entre otras.

El caso reabre el debate sobre los criterios de representación y el vínculo efectivo de los postulantes con la comunidad migrante que buscan representar.