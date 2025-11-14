El jugador de fútbol Christian Cueva podría ser candidato a diputado con la alianza Fuerza y Libertad en las Elecciones Generales 2026.

Cabe recordar que la alianza Fuerza y Libertad está conformada por el partido Fuerza Moderna de Fiorella Molinelli y el movimiento regional de Zósimo Cárdenas, actual gobernador regional de Junín.

Futbolista estaría pensando postular como diputado. (Foto: TikTok)

LO QUE SE SABE

El exjugador de la selección compartió en su cuenta de Instagram un video publicado en la cuenta de Tik Tok de Atenas Televisión, en el que aparecía bailando junto a Fiorella Molinelli.

“Christian Cueva se lanza como diputado 2026-2031”, es el mensaje que aparece en el video difundido.

Más tarde, Fiorella Molinelli compartió un video en sus redes sociales en un vehículo que es conducido por Cueva.

“Me he enterado que está lanzándose a la presidencia, ¿no habrá un espacio doctora por ahí“, dice el jugador.

Fuentes de la alianza indicaron a Correo que hoy por la noche tendrán una reunión por Zoom en la que se definirá si Cueva será o no candidato a diputado.

Y si bien a la interna de la alianza varios tomaron la presencia del jugador por sorpresa, la reacción no ha sido negativa, pues se considera que Cueva es querido en la ciudad de Huamachuco, en lugar donde creció y que podría aportar en la campaña.

Hasta el momento, la agrupación no ha emitido un comunicado oficial sobre la situación del jugador.