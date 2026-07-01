La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) felicitó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el resultado de la segunda vuelta electoral y reafirmó su compromiso de trabajar en la construcción de consensos para impulsar el desarrollo del país.

A través de un comunicado, el gremio empresarial señaló que los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de actas contabilizadas, reflejan un escenario de alta polarización, por lo que exhortó a promover la reconciliación, construir puentes de diálogo y gobernar para todos los peruanos.

Asimismo, l a Confiep expresó su expectativa de que la próxima gestión priorice la unidad nacional, la seguridad ciudadana, la atención al fenómeno de El Niño, la generación de empleo formal y el crecimiento económico.

En ese marco, reiteró su compromiso de promover la inversión privada y contribuir a la búsqueda de acuerdos en beneficio del país.

Según el cómputo final de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, frente al 49.865 % alcanzado por Roberto Sánchez.

En tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados está prevista para este viernes 3 de julio.

Felicitamos a la señora Keiko Sofía Fujimori Higuchi, presidenta electa del Perú, y le expresamos nuestros mejores deseos de éxitos, esperando que su gestión priorice la unidad nacional, la seguridad ciudadana, las acciones para enfrentar el fenómeno de El Niño, la generación de… pic.twitter.com/g9zqp4DfuD — CONFIEP (@CONFIEP) July 1, 2026