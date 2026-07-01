La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) felicitó a la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por el resultado de la segunda vuelta electoral y reafirmó su compromiso de trabajar en la construcción de consensos para impulsar el desarrollo del país.
A través de un comunicado, el gremio empresarial señaló que los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), con el 100 % de actas contabilizadas, reflejan un escenario de alta polarización, por lo que exhortó a promover la reconciliación, construir puentes de diálogo y gobernar para todos los peruanos.
Asimismo, la Confiep expresó su expectativa de que la próxima gestión priorice la unidad nacional, la seguridad ciudadana, la atención al fenómeno de El Niño, la generación de empleo formal y el crecimiento económico.
En ese marco, reiteró su compromiso de promover la inversión privada y contribuir a la búsqueda de acuerdos en beneficio del país.
Según el cómputo final de la ONPE, Keiko Fujimori obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, frente al 49.865 % alcanzado por Roberto Sánchez.
En tanto, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que la proclamación oficial de los resultados está prevista para este viernes 3 de julio.