En el marco de las Elecciones Generales 2026, los personeros de las organizaciones políticas cumplen un rol clave durante la jornada electoral, junto a los electores y miembros de mesa.

Estos representantes, acreditados por partidos y alianzas políticas, tienen como principal función velar por la defensa de los votos y contribuir a la transparencia del proceso.

Según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los personeros pueden permanecer en los locales de votación durante el sufragio, supervisar el conteo de votos y formular observaciones o impugnaciones ante posibles irregularidades.

Asimismo, participan como testigos al firmar las actas electorales al finalizar el escrutinio.

La normativa también les permite impugnar la identidad de un elector si existen dudas razonables; sin embargo, tienen prohibido interferir en el desarrollo de la votación. Para estos comicios, se ha previsto la instalación de más de 92 mil mesas de sufragio a nivel nacional, donde los personeros desempeñarán su labor de fiscalización.

Su presencia en cada mesa de votación es considerada fundamental para garantizar la legalidad y legitimidad de los resultados, ya que actúan como veedores directos del proceso en representación de sus organizaciones políticas. Esto contribuye a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema electoral.

Además, las autoridades electorales han exhortado a los personeros a cumplir sus funciones con responsabilidad y respeto a la normativa vigente, a fin de evitar incidentes que puedan entorpecer el desarrollo normal de los comicios y asegurar una jornada ordenada y transparente en todo el país.