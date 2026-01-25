La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el envío de correos electrónicos a los ciudadanos que utilizaron el aplicativo Elige tu Local de Votación, con el objetivo de informarles sobre el local que les ha sido asignado para las Elecciones Generales 2026.

A través de sus canales oficiales, el organismo electoral exhortó a la ciudadanía a revisar su bandeja de correo electrónico y mantenerse atenta a la notificación, donde se detalla el lugar correspondiente para emitir su voto.

Asimismo, recordó que el plazo para seleccionar el local de votación mediante la citada herramienta concluyó el pasado 14 de diciembre.

El aplicativo Elige tu Local de Votación fue implementado para facilitar la participación ciudadana, permitiendo a los electores optar por locales cercanos a su domicilio.

Las Elecciones Generales se desarrollarán el 12 de abril de 2026, fecha en la que los peruanos elegirán a sus autoridades nacionales.