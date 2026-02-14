La Contraloría General de la República remitió al Ministerio Público los resultados de la evaluación realizada a la suscripción de contratos para la transmisión de la franja electoral en el marco de las Elecciones Generales 2026.

El informe fue entregado a la Fiscalía Superior Transitoria Especializada en Prevención del Delito con Competencia Nacional.

El órgano de control advirtió que cinco medios de comunicación registrados como proveedores no suscribieron los contratos con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, por un monto total de 6 millones de soles.

Según el vocero Luis Castillo, esta situación genera el riesgo de que la publicidad electoral no se emita dentro de los plazos legales establecidos, cuyo inicio estaba previsto para el 11 de febrero de 2026.

Asimismo, se detectó que tres organizaciones políticas desistieron total o parcialmente de la franja electoral y que se adjudicó publicidad a un partido sin lista inscrita .

De acuerdo con la Contraloría, estos hechos podrían afectar la ejecución de la franja y el cumplimiento del cronograma aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones.

Castillo precisó que la evaluación forma parte del control de los recursos públicos destinados al proceso electoral, que ascienden a 80 millones de soles para la franja electoral.

Reiteró que la demora en la suscripción de contratos podría comprometer el inicio oportuno de este mecanismo de difusión política.