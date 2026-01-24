El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó los montos de las multas electorales que se aplicarán a los ciudadanos que no acudan a votar en las elecciones previstas para el presente año.

Las sanciones están establecidas en función de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente, fijada en S/ 5,500, y varían según el nivel socioeconómico del distrito donde reside el elector.

De acuerdo con el organismo electoral, en los distritos catalogados como de pobreza extrema la multa por no sufragar equivale al 0.5% de la UIT, es decir, S/ 27.50.

En las jurisdicciones consideradas de pobreza no extrema, la sanción asciende al 1 % de la UIT, equivalente a S/ 55.00, mientras que en los distritos clasificados como no pobres la multa alcanza el 2 % de la UIT, lo que representa S/ 110.00.

Asimismo, el JNE precisó que los ciudadanos que omitan cumplir su función como miembros de mesa serán sancionados con una multa equivalente al 5 % de la UIT, es decir, S/ 275.00.

Las elecciones generales se realizarán el domingo 12 de abril, cuando se elegirá al presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes al Parlamento Andino, mientras que el 4 de octubre se llevarán a cabo los comicios regionales y municipales en todo el país.