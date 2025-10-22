El partido Frente Popular Agrícola FIA del Perú (FREPAP) que se hizo conocido en las elecciones generales del año 2020 al convertirse en la segunda fuerza más votada en el Congreso, no tendrá candidato presidencial, así lo confirmaron fuentes del partido a diario Correo.

Consultados sobre las elecciones internas que se realizarán en la agrupación para tener un candidato a la presidencial, el Frepap descartó tener una plancha presidencial.

Los partidos políticos llegaron al Jurado Nacional de Elecciones en el último día de plazo (viernes 12 de julio) para inscribir a sus afiliados con miras a las elecciones 2026. En la noche, uno de los últimos en llegar fueron los representantes del Frepap.

“No tendremos candidato presidencial, esa es una decisión propia del partido. Si tendremos elecciones para elegir a senadores, diputados y candidatos al Parlamento Andino”, señalaron desde el partido liderado por Ezequiel Jonás Ataucusi Molina, hijo del fundador.

Al respecto, el experto en temas electorales José Tello, indicó que si bien no existe ninguna obligación para que los partidos presenten candidatos presidenciales, sí puede tener un costo en sus integrantes del Congreso.

“Es importante tener un candidato presidencial, porque está comprobado que hay un 10% de concurrencia en las elecciones congresales al tener candidato, es un dato histórico. El no tener candidato te afecta en el arrastre”, afirmó.