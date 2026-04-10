El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) dispuso una serie de medidas laborales para facilitar la participación ciudadana en las Elecciones Generales 2026, a realizarse el domingo 12 de abril.

La norma fue oficializada mediante el Decreto Supremo Nº 003-2026-TR, publicado en el diario El Peruano.

El dispositivo establece acciones orientadas a garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto, especialmente aquellos que se desempeñen como miembros de mesa y trabajen lejos de su lugar de votación o tengan jornadas laborales que coincidan con el día de los comicios , en los que se elegirán autoridades del Ejecutivo, Congreso y Parlamento Andino.

Entre las principales disposiciones, se otorga a los miembros de mesa un día de descanso remunerado compensable, que deberá gozarse el lunes 13 de abril.

Las horas no laboradas deberán ser compensadas dentro de los diez días posteriores o según lo acuerde el empleador. Para acceder a este beneficio, será necesario presentar el certificado de participación emitido por la ONPE.

Asimismo, los trabajadores que laboren en una ubicación distinta a su centro de votación podrán ausentarse los días sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril, siempre que acrediten haber votado. Este permiso también estará sujeto a compensación.

Finalmente, la norma contempla periodos de tolerancia para aquellos trabajadores cuya jornada coincida con el horario de votación, a fin de que puedan acudir a sufragar. En caso de desempeñarse como miembros de mesa, también podrán dejar de asistir a sus labores, bajo las mismas condiciones de compensación.