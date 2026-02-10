El Ejecutivo se comprometió a brindar las condiciones de seguridad necesarias para que los candidatos presidenciales desarrollen sus campañas electorales de cara a los comicios del 12 de abril. Así lo confirmó el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda en la agencia Andina Noticias.

El premier subrayó que uno de los pilares fundamentales del Gobierno, además de alcanzar la estabilidad política y económica, es asegurar un proceso electoral transparente y sin interferencias.

“Está comprometido en dar todas las facilidades a los candidatos para que puedan solicitar el voto y la confianza de los ciudadanos de manera libre y transparente”, aseguró.

Protección limitada a presidenciales

Álvarez Miranda confirmó que se ha implementado seguridad para los 36 candidatos que compiten por la Presidencia de la República. Esta protección comenzó oficialmente desde diciembre de 2025, según lo establecido por las autoridades electorales.

Sin embargo, el premier precisó que esta custodia no podrá extenderse a la totalidad de postulantes a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. El elevado número de candidatos al Congreso complicaría la capacidad operativa para atender las necesidades de seguridad ciudadana.​

“Sí, los candidatos presidenciales tienen una razonable protección en la medida en que esto debe culminar a mediados de abril. (Luego) ya nos quedamos solamente con la protección a los dos candidatos que pasen a la segunda vuelta”, puntualizó.​

Respaldo a organismos electorales

El jefe del Gabinete Ministerial indicó que el Gobierno mantiene coordinación permanente con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Este trabajo conjunto busca garantizar el desarrollo adecuado de cada etapa del proceso electoral.​

A pesar de las restricciones presupuestarias que enfrenta el país, la ministra de Economía y Finanzas se comprometió a asegurar el financiamiento necesario. “Nuestro país, lamentablemente, tiene un marco presupuestal sumamente ajustado, pero la ministra de Economía y Finanzas se ha comprometido a financiar cada una de las etapas por las cuales debe transitar el proceso electoral”, manifestó.​

Observadores internacionales

El primer ministro detalló que el Gobierno está suscribiendo acuerdos con entidades internacionales para asegurar la presencia de veedores electorales durante los comicios. Entre estas organizaciones se encuentra la Unión Europea, aunque el objetivo es ampliar la participación a diversos organismos de alcance mundial.​

“No solamente con la Unión Europea, lo que se quiere es que haya observadores de los diversos organismos de carácter internacional”, puntualizó. Esta medida refuerza la transparencia y legitimidad del proceso electoral que definirá el futuro del país.