El canciller Carlos Pareja supervisó en Santiago de Chile los preparativos para la segunda vuelta de las Elecciones 2026, programada para el próximo 7 de junio. Durante su visita de trabajo, sostuvo una reunión con el equipo del Consulado General del Perú en Santiago para evaluar la organización de los comicios en territorio chileno.

Para esta jornada electoral, el consulado habilitó siete locales de votación: cinco en la Región Metropolitana, uno en Concepción y otro en Valparaíso, donde se espera la participación de 113 887 ciudadanos peruanos residentes en Chile.

El ministro de Relaciones Exteriores, acompañado por el embajador del Perú en Chile, Peter Camino, recibió un informe del cónsul general Gonzalo Bonifaz sobre las acciones implementadas para promover el voto en el exterior y garantizar el desarrollo de la jornada electoral.

Entre las medidas adoptadas destaca la habilitación de cuatro nuevos locales de votación en Santiago, entre ellos los liceos Juan Pablo Duarte, José Victorino Lastarria y Arturo Alessandri Palma, además del colegio Providencia. También se mantendrán algunos locales utilizados durante la primera vuelta.

La Cancillería informó que los ciudadanos podrán consultar su centro de votación mediante el portal “Tu voto cruza fronteras”. Asimismo, exhortó a los miembros de mesa a acudir temprano a sus respectivos locales para asegurar el inicio oportuno del proceso electoral.

#TuVotoCruzaFronteras 🗳️🌏 | Canciller Pareja supervisó en Santiago la organización del proceso electoral para más de 113 mil connacionales. La oficina consular habilitará cuatro nuevos locales para los comicios del próximo 7 de junio, con el objetivo de garantizar el voto de la… pic.twitter.com/m8bFRY0ynT — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 28, 2026

Finalmente, se precisó que las oficinas consulares podrán reemplazar a miembros de mesa ausentes con ciudadanos sorteados de otras mesas o del mismo local de votación, conforme a lo dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones, a fin de garantizar la apertura de las mesas de sufragio en el exterior.