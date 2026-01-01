El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 declaró inadmisible la inscripción de la candidatura al Senado del político Mario Vizcarra, representante del partido Perú Primero, luego de detectar una sentencia judicial firme por peculado consignada en su Declaración Jurada de Hoja de Vida.

De acuerdo con la resolución, la condena cumplida en 2005 ante la Sala Mixta de Moquegua constituye un impedimento permanente para ejercer cargos de elección popular, según lo establece el artículo 8 de la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.° 30717).

El fallo precisa que Vizcarra y otros postulantes de su organización tienen un plazo de dos días calendario para subsanar las observaciones. En caso contrario, el expediente será declarado improcedente, impidiendo su participación en los comicios generales de 2026.

Condena reconocida en su hoja de vida

En su expediente electoral, el líder de Perú Primero reconoció haber sido condenado por peculado doloso, delito por el cual cumplió una pena privativa de libertad. Aunque su rehabilitación figura registrada en el sistema judicial, el JEE enfatizó que la normativa vigente impide la postulación de personas sentenciadas por delitos dolosos, sin importar la rehabilitación posterior.

La medida adoptada por el JEE no es aislada. La candidatura presidencial de Mario Vizcarra enfrenta también tachas ciudadanas presentadas por Luis Miguel Caya, Jeanpier Valverde y Edwin Huamaní, quienes argumentan que la sentencia de 2005 lo inhabilita de manera perpetua para ocupar un cargo público.

Si el criterio aplicado por el JEE Lima Centro 2 se mantiene, la decisión podría extenderse a su postulación presidencial, lo que pondría en riesgo toda la estrategia electoral de Perú Primero a pocos meses de las Elecciones Generales 2026.

Vizcarra evalúa apelar la decisión

El entorno de Mario Vizcarra analiza presentar un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para revertir el fallo. Sin embargo, dentro del marco legal vigente, la condena por peculado aparece como un impedimento difícil de superar, pese al cumplimiento de la pena.

La resolución del JEE representa un nuevo revés en la trayectoria política de Vizcarra, quien ya había enfrentado tachas en su carrera presidencial. Por ahora, su futuro político dependerá del pronunciamiento final del JNE, instancia encargada de resolver la controversia.