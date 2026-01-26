El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentará este lunes 26 de enero la segunda edición de la “Guía contra la desinformación”, diseñada para enfrentar las noticias falsas que circulan en redes sociales durante las Elecciones Generales 2026.

El evento estará encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo, y contará con la participación de especialistas de IDEA Internacional y la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). También asistirán autoridades electorales y representantes de organizaciones de la sociedad civil.

La guía busca convertir a los ciudadanos en actores clave para identificar y contrarrestar contenidos falsos provenientes de medios y redes sociales. El Comité de Fact Checking del JNE distribuirá la herramienta entre sus aliados institucionales para fortalecer la verificación informativa.

¿Dónde será el evento?

La presentación se realizará desde las 10:00 horas en el Aula Magna de la USIL (Campus 1, edificio E), ubicado en Av. La Fontana 550, La Molina. La guía segunda edición analizará narrativas falsas del entorno digital electoral.

El JNE reafirma su labor constante de identificar, analizar y desmentir información falsa para garantizar que la ciudadanía acceda a datos verificados. La iniciativa fortalece la transparencia y confianza en el proceso electoral 2026.