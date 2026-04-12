El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) realizó un sorteo público virtual para designar al tercer miembro titular y a los suplentes de 63 Jurados Electorales Especiales (JEE) que participarán en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Estos órganos se instalarán el próximo 15 de mayo y se sumarán a los 28 jurados que ya vienen operando desde febrero, con miras a los comicios previstos para el 4 de octubre.

El proceso se llevó a cabo a partir de 63 listas de 25 ciudadanos cada una, elaboradas por el Reniec mediante selección aleatoria de personas entre 35 y 70 años, residentes en los distritos sede de los JEE. Durante el sorteo, se determinó que los ciudadanos con el número 21 de cada lista serán los terceros miembros titulares, mientras que los demás integrantes quedarán como suplentes según el orden establecido.

Los 63 jurados se distribuirán en diversas regiones del país, incluyendo Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima provincias, Lima Metropolitana, Loreto, Pasco, Piura, Puno, San Martín y Ucayali, con el objetivo de impartir justicia electoral en primera instancia.

Cabe señalar que los miembros sorteados integrarán estos órganos colegiados junto a representantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, quienes asumirán los cargos de presidente y segundo miembro, respectivamente. El acto fue encabezado por el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, con la participación de autoridades y funcionarios de la institución.