El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) entregará este jueves 25 de junio las credenciales a los senadores electos para el periodo 2026-2031 y a los representantes peruanos ante el Parlamento Andino.

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La ceremonia, encabezada por el presidente José Balcázar y el Pleno del JNE que dirige Roberto Burneo, está programada para las 11:00 a. m. en el auditorio del Colegio Médico del Perú, en el distrito de Miraflores.

Durante el acto se hará entrega de 60 credenciales a los senadores electos: 30 obtenidas por postulación en el distrito único nacional y 30 por circunscripciones electorales múltiples .

Además, recibirán sus documentos cinco parlamentarios andinos titulares y 10 suplentes (dos por cada titular), quienes resultaron electos en las Elecciones Generales 2026.

Al acto del JNE, llegó el excandidato presidencial, Jorge Nieto, entre otros invitados.

El JNE precisó que la entrega se realiza conforme al acta de proclamación de resultados suscrita por el Pleno el pasado 19 de junio, documento que valida oficialmente los cargos obtenidos por los candidatos.

Las credenciales acreditan a los ganadores como legisladores y les permiten completar los trámites para la juramentación ante el Congreso de la República.

La ceremonia incluirá las intervenciones formales de autoridades del JNE y la lectura de las resoluciones correspondientes. Se espera la asistencia de representantes de las agrupaciones políticas ganadoras, así como de invitados institucionales y miembros de la sociedad civil.

La entrega de credenciales a los 130 diputados electos está programada para el viernes 26 de junio. Esos documentos corresponden a 28 diputados elegidos por distritos electorales múltiples y 102 escogidos en forma proporcional según el número de electores de cada circunscripción.

Con la culminación de ambas jornadas, se completará el proceso administrativo previo a la instalación del nuevo Congreso.

Los legisladores acreditados podrán tramitar su incorporación y fijar la fecha para la ceremonia de juramentación y la primera sesión del Parlamento, donde se definirá la mesa directiva y comenzarán las actividades legislativas del quinquenio 2026-2031.