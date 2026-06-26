El Jurado Nacional de Elecciones realizará este viernes la entrega de credenciales a los 130 diputados elegidos en las Elecciones Generales 2026. Con este acto, los representantes culminarán una de las etapas formales del proceso electoral antes de asumir funciones en el nuevo Congreso bicameral.

La ceremonia se desarrollará desde las 11:00 de la mañana en las instalaciones del Colegio Médico del Perú. El acto estará presidido por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, encabezado por su presidente, Roberto Burneo.

Los parlamentarios ejercerán funciones durante el periodo legislativo 2026-2031 y fueron elegidos en los comicios desarrollados el pasado 12 de abril. Del total de integrantes de la Cámara de Diputados, 28 obtuvieron su escaño mediante distrito electoral múltiple y 102 fueron asignados de manera proporcional según el número de electores de cada circunscripción.

Credenciales permitirán asumir funciones

La entrega de las credenciales habilita oficialmente a los diputados para prestar juramento al cargo. Ese procedimiento se realizará cuando el Congreso bicameral quede instalado el próximo 27 de julio.

La acreditación se efectúa sobre la base del acta de proclamación de resultados suscrita por el pleno del Jurado Nacional de Elecciones el pasado 19 de junio. Ese documento oficializó la elección de los representantes que integrarán la Cámara de Diputados durante los próximos cinco años.

Así estará conformada la Cámara de Diputados

La nueva Cámara de Diputados estará integrada por las siguientes bancadas:

Fuerza Popular: 41 diputados.

Juntos por el Perú: 32 diputados.

Partido del Buen Gobierno: 18 diputados.

Renovación Popular: 15 diputados.

Partido Cívico Obras: 14 diputados.

Ahora Nación: 10 diputados.

La distribución de escaños corresponde a los resultados obtenidos en las elecciones generales y a la asignación realizada conforme a la normativa electoral vigente. Con esta composición se conformará una de las dos cámaras del Parlamento que iniciará funciones a fines de julio.

Con esta actividad, el organismo electoral continuará el proceso de acreditación de las autoridades elegidas en los comicios generales. La instalación del Congreso bicameral marcará el inicio del periodo legislativo 2026-2031.