El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) estableció los criterios para la aplicación de la valla electoral que permitirá a las organizaciones políticas acceder al procedimiento de distribución de escaños en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión fue adoptada mediante acuerdo del 12 de marzo con el objetivo de garantizar seguridad jurídica, predictibilidad electoral y claridad en las reglas de competencia política.

La medida responde además a consultas formuladas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y diversos actores políticos sobre la aplicación del artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones. De esta manera, se busca que partidos y ciudadanía conozcan con anticipación los criterios que se utilizarán para la asignación de escaños en el próximo Congreso de la República.

El acuerdo precisa que las organizaciones políticas podrán acceder a la distribución de escaños si cumplen dos condiciones: alcanzar al menos el 5 % del número legal de miembros de la cámara correspondiente —equivalente a tres senadores de un total de 60 o siete diputados de 130— y obtener como mínimo el 5 % de los votos válidos a nivel nacional en la respectiva cámara. El JNE señaló que ambos requisitos se calculan de manera independiente.

En el caso del Senado, el cálculo del 5 % de votos válidos se realizará considerando la suma de los votos obtenidos en las dos modalidades de elección: el distrito electoral único nacional y el distrito electoral múltiple. Con ello se busca valorar de forma integral el respaldo electoral a cada organización política y evitar que una sola modalidad determine su exclusión del reparto de escaños.

Respecto a la Cámara de Diputados, el organismo electoral precisó que la aplicación de la valla no presenta dificultades interpretativas, debido a que la elección de sus integrantes se realiza mediante una única modalidad electoral: el distrito electoral múltiple.