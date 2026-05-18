Tras los resultados oficiales de resultados por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los organismos electorales iniciaron la preparación del material que será utilizado en la segunda vuelta presidencial del 7 de junio entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Representantes del JNE, la Oficina Nacional de Procesos Electorales y la Defensoría del Pueblo realizaron las primeras pruebas de impresión y color de la nueva cédula de sufragio, la cual tendrá un tamaño menor al utilizado en la primera vuelta electoral desarrollada en abril.

Según la información oficial, la nueva cédula medirá 21 centímetros de ancho por 15 centímetros de alto y estará dividida en solo dos espacios. En el lado izquierdo aparecerá el símbolo de Fuerza Popular junto a la fotografía de Keiko Fujimori, mientras que en el lado derecho figurará el símbolo de Juntos por el Perú acompañado de la imagen de Roberto Sánchez.

En paralelo, el JNE continúa coordinando la organización de los debates presidenciales para la segunda vuelta. El presidente del organismo electoral, Roberto Burneo, informó que entre el 18 y 19 de mayo se realizarán reuniones con representantes de ambas agrupaciones políticas para definir fechas, sedes, metodología y la posibilidad de realizar más de un encuentro entre los candidatos.

El titular del JNE señaló que la intención es que los debates se desarrollen, como máximo, una semana antes de los comicios del 7 de junio.