El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que los ciudadanos que cumplan 18 años hasta el 12 de abril de 2026 podrán votar en las Elecciones Generales con el DNI amarillo, pese a ser un documento emitido para menores de edad.

La medida fue oficializada mediante una resolución jefatural publicada en el diario El Peruano.

Según la entidad, esta disposición busca garantizar el derecho al sufragio y evitar que requisitos formales limiten la participación ciudadana en el proceso electoral.

La validez del DNI amarillo se aplicará únicamente para estas elecciones y ya ha sido comunicada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Reniec precisó además que los jóvenes en este grupo etario también podrán votar con DNI electrónico o azul vencido, en caso no hayan actualizado su documento a tiempo.

No obstante, recomendó realizar el trámite de cambio a DNI de mayor de edad desde los 17 años, el cual permite la identificación regular, aunque la firma digital se activa recién al cumplir la mayoría de edad.

De acuerdo con el padrón electoral cerrado en octubre de 2025, más de 103 mil ciudadanos figuran con DNI de menor de edad. Entre ellos, la mayoría corresponde a jóvenes entre 18 y 20 años.