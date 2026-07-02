La virtual presidenta electa, Keiko Fujimori, recibió las felicitaciones de los presidentes de El Salvador, Nayib Bukele; Paraguay, Santiago Peña; Costa Rica, Laura Fernández; y Honduras, Nasry Asfura, luego de que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyera el conteo oficial de votos de la segunda vuelta.

El presidente de El Salvador envió una carta en la que felicitó a Fujimori por su elección. Asimismo, expresó la voluntad de su gobierno de fortalecer los lazos de amistad, cooperación y entendimiento entre ambos países, y le deseó éxito en su próxima gestión.

Por su parte, el mandatario paraguayo, Santiago Peña, sostuvo una videollamada con la lideresa de Fuerza Popular y manifestó el interés de varios países de la región por trabajar con el Perú en iniciativas de integración. En respuesta, Fujimori reafirmó su compromiso de impulsar, desde el inicio de su gobierno, acciones orientadas a mejorar la calidad de vida de los peruanos.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, también le transmitió sus felicitaciones y destacó la importancia de contar con otra mujer al frente de un país en la región. Fujimori señaló que este hecho representa un incentivo para que más mujeres asuman roles de liderazgo y enfrenten los desafíos del continente.

A su vez, el presidente de Honduras, Nasry Asfura, expresó sus mejores deseos para la próxima administración. La virtual mandataria agradeció el respaldo internacional y recordó que el Perú eligió por primera vez a una mujer como presidenta, lo que calificó como una gran responsabilidad.

Finalmente, Keiko Fujimori sostuvo una videollamada con la directiva de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), cuyos integrantes le expresaron su respaldo y buenos deseos. La virtual presidenta electa aseguró que asumirá el gobierno con entusiasmo y anunció que desde el primer día de gestión se adoptarán decisiones orientadas a cumplir los compromisos asumidos con la ciudadanía.