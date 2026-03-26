La tercera y última fecha de la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se vivió con mayor fuerza debido a la presencia de candidatos, en su mayoría, con rostros reconocibles para la ciudadanía.

A diferencia de los dos primeros días, esta vez las ternas estuvieron completas y cada grupo tuvo la presencia de tres candidatos.

EXPECTATIVA. Los simpatizantes de los partidos políticos llegaron desde muy temprano con banderas de sus aspirantes presidenciales.

Algunos candidatos llegaron al Centro de Convenciones -ubicado en San Borja- y desfilaron por la pasarela para declarar a la prensa.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, consideró que los debates son importantes para tomar la mejor decisión. “Un debate es una posibilidad de lanzar propuestas. Le deseo la mejor de la suerte a los candidatos. De mi parte solo van a escuchar propuestas, de los demás, no sé”, afirmó.

No obstante, con el transcurrir del debate, Keiko se vio obligada a responder los pullazos de contrincantes como Ronald Atencio, Jorge Nieto, Mario Vizcarra y Mesías Guevara, entre otros.

Vizcarra (Perú Primero), entre tanto, también fue zarandeado por Enrique Valderrama (Partido Aprista), que le recordó que representa a su hermano Martín, que está en el penal de Barbadillo.