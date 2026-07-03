La presidenta electa del Perú, Keiko Fujimori, anunció este jueves que todo su equipo de trabajo concentrará sus esfuerzos en el proceso de transferencia de mando, luego de ser proclamada oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para el periodo 2026-2031.

Durante una conferencia de prensa, sostuvo que esta etapa permitirá conocer con claridad la situación del Estado y definir las primeras acciones de su gobierno.

Como parte de este proceso, informó la puesta en marcha de la “Oficina de la Presidenta Electa”, instancia que tendrá como principal función coordinar la transición con el gobierno saliente. “Todo el equipo se concentrará en el proceso de transferencia, por eso hemos decidido poner en marcha la Oficina de la Presidenta Electa”, afirmó. Asimismo, remarcó que “los problemas de los peruanos no pueden esperar”.

En sus primeras declaraciones tras la proclamación, Fujimori señaló que inicia “una nueva etapa” y agradeció la confianza depositada por millones de ciudadanos.

A través de sus redes sociales, indicó que el periodo de transición será una oportunidad para escuchar a diversos sectores, promover el diálogo y llegar preparada al inicio de su gestión.

La mandataria electa también aseguró que el país necesita recuperar el orden. “El Perú necesita recuperar el orden en sus calles, en sus instituciones y el Estado”, expresó durante su mensaje, en el que delineó algunas de las prioridades que marcarán el inicio de su administración.

Finalmente, Keiko Fujimori anunció las plataformas digitales oficiales que utilizará su despacho para informar a la ciudadanía sobre el avance del proceso de transferencia y las actividades que desarrollará antes de asumir formalmente la Presidencia de la República.

Estas cuentas serán el principal canal de comunicación durante la etapa de transición.