Rafael López Aliaga (Renovación Popular), José Williams Zapata (Avanza País) y Mario Vizcarra (Perú Primero) se encuentran a la espera de la oficialización de la inscripción de sus candidaturas presidenciales, para así sumarse a las 32 listas que ya están registradas de manera oficial para participar en las Elecciones Generales 2026.

JEE declara fundadas tachas contra Mario Vizcarra y excluye a Perú Primero de elecciones 2026. Composición: Diario Correo.

DETALLE

En el caso de la candidatura presidencial del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se espera una pronta oficialización.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 declaró infundadas las tachas interpuestas en su contra.

Si bien las tachas fueron resueltas, la web del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todavía no pasa su lista del estado “en trámite” a “resuelto”.

En el caso de José Williams Zapata, el JEE todavía debe resolver una tacha que se presentó en contra de su candidatura porque en su hoja de vida declaró tener una renta anual de 187 mil soles, una suma menor en comparación a lo que consignaron otros congresistas.

“Lo que constituye una información que no se ajusta a la verdad. Debe deducirse que los 187 mil soles que declara serían por su condición de congresista y el monto resulta diminuto en comparación a otros”, señala la tacha.

En sus descargos, Williams Zapata dijo que a los parlamentarios se les asigna conceptos diferentes no previstos, que son variables y no forman parte de su sueldo, por lo que “no consideró que correspondía indicarlos”.

JEE de Lima Centro 1 declara infundadas las tachas contra Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)

UNO MÁS

Por otro lado está el caso de Mario Vizcarra de Perú Primero, quien debe apelar antel Jurado Nacional de Elecciones (JNE) luego de que el JEE declare improcedente su candidatura presidencial porque tiene una sentencia -dictada en octubre de 2005 por un tribunal de Moquegua- por el delito de peculado.

Cuando el hermano del expresidente Martín Vizcarra apele la decisión ante el JNE, esta instancia deberá convocar a una audiencia pública para resolver.

En esta contabilidad no se consideró a Marisol Pérez Tello de Primero La Gente, debido a que la inscripción de su fórmula no figura en la web del JNE.