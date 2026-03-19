La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el ensamblaje del material electoral que será utilizado por los peruanos en el extranjero durante las elecciones generales del 12 de abril.

Este material será entregado al Ministerio de Relaciones Exteriores el próximo domingo 22 de marzo , como parte del despliegue logístico hacia las misiones consulares.

El kit electoral incluye cédulas de sufragio, actas de instalación, votación y escrutinio, así como padrones, listas de electores, carteles de candidatos y útiles para los miembros de mesa. Todo el material ha pasado por controles de calidad, registro y empaquetado, y es colocado en cajas selladas con tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) para su monitoreo.

El proceso es supervisado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que también participará en la entrega oficial del material a Cancillería, entidad encargada de distribuirlo a los distintos países donde se realizará la votación. En total, más de 1,19 millones de peruanos están habilitados para sufragar en el extranjero, en cerca de 200 ciudades.

No obstante, el número de sedes se redujo debido a problemas logísticos y de seguridad. Países como Venezuela e Irán quedaron excluidos, al igual que varias ciudades del Medio Oriente por el conflicto en la zona, lo que impedirá votar a miles de connacionales.

El envío del material marca una etapa clave en la organización de los comicios, con los que se busca garantizar el derecho al voto de los peruanos residentes fuera del país bajo condiciones de seguridad y control.