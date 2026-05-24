El material electoral que será utilizado en la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio ya comenzó a llegar a distintos países del mundo, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los primeros envíos arribaron a las ciudades de Leticia, en Colombia; La Habana, en Cuba; y Moscú, en Rusia, como parte del despliegue logístico para garantizar el voto de los peruanos en el exterior.

La Cancillería detalló que, debido a las dificultades geográficas y logísticas, cinco funcionarios trasladaron personalmente el material electoral hacia algunos destinos estratégicos. Asimismo, se indicó que otros envíos continúan en ruta hacia Pekín, en China, y Pretoria, en Sudáfrica.

El resto del material electoral para el balotaje se viene distribuyendo mediante servicios de mensajería internacional hacia 63 países donde residen ciudadanos peruanos habilitados para sufragar. Para esta jornada electoral se han dispuesto 218 locales de votación en diferentes partes del mundo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que recibió esta semana de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) un total de 1 850 paquetes electorales, los cuales son enviados progresivamente a las misiones diplomáticas y consulares peruanas para su instalación en los centros de votación habilitados.

#TuVotoCruzaFronteras 🗳️🌏 | ¡Los primeros materiales electorales llegaron a Leticia 🇨🇴, La Habana 🇨🇺 y Moscú 🇷🇺!

Para superar desafíos logísticos y geográficos, cinco funcionarios de Cancillería trasladaron el material personalmente (los dos restantes ya van rumbo a Pekín 🇨🇳 y… pic.twitter.com/UNojpFQWjh — Cancillería Perú🇵🇪 (@CancilleriaPeru) May 23, 2026