La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará este domingo 29 de marzo la primera jornada de capacitación presencial para miembros de mesa, en más de 4,200 locales habilitados a nivel nacional, como parte de la preparación para las elecciones generales del 12 de abril.

La actividad está dirigida a los ciudadanos seleccionados por sorteo para cumplir esta función electoral. Durante la jornada, los participantes recibirán instrucciones y realizarán prácticas para desempeñar correctamente sus tareas el día de los comicios.

La ONPE informó que todo se encuentra listo para el desarrollo de esta capacitación, que se llevará a cabo entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en distintos locales del país, donde los asistentes podrán acudir libremente para participar en las sesiones organizadas por las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE).

Asimismo, se anunció una segunda jornada de capacitación presencial para el próximo domingo 5 de abril, con el objetivo de reforzar los conocimientos de los miembros de mesa y garantizar un adecuado desarrollo del proceso electoral.