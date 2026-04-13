El Ministerio Público informó sobre los resultados de su labor de supervisión durante las Elecciones Generales 2026, tras el despliegue de miles de fiscales en todo el país. Según el balance oficial, no se han encontrado elementos que respalden las denuncias de fraude difundidas en el contexto de la jornada electoral.

Durante el proceso, la institución implementó un operativo a nivel nacional con el objetivo de vigilar el desarrollo de los comicios. Esta intervención buscó garantizar el respeto a la legalidad y brindar seguridad en cada etapa del sufragio.

En declaraciones brindadas a Exitosa, el Fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, señaló que la presencia del Ministerio Público en los locales de votación permitió verificar directamente el desarrollo del conteo de votos y atender posibles incidencias.

Supervisión en todo el país

El titular del Ministerio Público detalló que el despliegue incluyó la participación de miles de fiscales en distintas regiones del país. Esta cobertura permitió monitorear los puntos considerados críticos durante la jornada electoral.

“Nosotros con los 6.800 fiscales que hemos intervenido a nivel nacional, hemos encontrado solamente estas irregularidades particularmente en Lima”, indicó.

Incidencias detectadas durante la jornada

Las autoridades reportaron la existencia de algunos casos puntuales durante el proceso electoral. Entre ellos se identificaron situaciones como suplantación de identidad y retrasos en la instalación de mesas de sufragio.

Sin embargo, estos hechos fueron atendidos en el momento en que se presentaron. El sistema de control permitió evitar que estas incidencias afectaran el desarrollo general de los comicios.

Desde la institución se indicó que este tipo de situaciones suele registrarse en procesos electorales de gran magnitud. Asimismo, se precisó que no existen indicios de que estos hechos respondan a una organización estructurada.

El desarrollo de la jornada también contó con la participación de observadores internacionales. Estos grupos realizaron seguimiento al proceso y evaluaron el cumplimiento de las garantías democráticas.

Según lo informado, las misiones coincidieron en que las condiciones del proceso se mantuvieron dentro de los estándares establecidos. Esta evaluación contribuye a respaldar la transparencia del proceso electoral.

Llamado a respetar los resultados

Finalmente, el Ministerio Público exhortó a los actores políticos a aceptar los resultados del proceso electoral. La institución señaló que los datos obtenidos coinciden con la información verificada durante la fiscalización.

En esa línea, se reiteró que no existen elementos que permitan sostener la existencia de fraude. El despliegue realizado por los fiscales tuvo como objetivo asegurar el respeto a la voluntad ciudadana expresada en las urnas.