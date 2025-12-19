Ayer por la mañana se firmó el Pacto Ético Electoral impulsado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un evento que tiene como objetivo de fortalecer la transparencia y promover una campaña política libre de ataques para las elecciones generales.

Sin embargo, a pesar de su importancia, nueve agrupaciones políticas no suscribieron dicho acuerdo.

Por el contrario, 29 partidos sí firmaron el acuerdo.

Partidos firman pacto ético en jornada organizada por el JNE (Foto: GEC)

DETALLES

Los partidos políticos que no firmaron el pacto son Renovación Popular, Ciudadanos por el Perú, Fe en el Perú, el Partido Demócrata Unido Perú, Frente de la Esperanza, Partido Patriótico del Perú, Perú Libre y la Alianza Fuerza y Libertad de Fiorella Molinelli.

Sobre esta última alianza, Correo conoció que Gilbert Violeta, su candidato a la primera vicepresidencia, estuvo presente en la sede del JNE. Sin embargo, no pudo firmar debido a que no confirmó su participación a tiempo.

Por su parte, Rosario Fernández de Un Camino Diferente, asistió al evento pero cuando fue llamada a firmar, anunció que “la ética no se firma, sino se practica”.

Los candidatos presidenciales que asistieron: José Williams Zapata (Avanza País), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular), Enrique Valderrama (APRA), Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Napoleón Becerra (Partido de los Trabajadores), Alex Gonzáles (Partido Demócrata Verde) y Mesías Guevara (Partido Morado).

Además Yonhy Lescano (Cooperación Popular), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), Francisco Diez Canseco (Perú Acción), Mario Vizcarra (Perú Primero), Walter Chirinos (PRIN), Carlos Jaico (Perú Moderno), José Luna (Podemos), Paul Jaimes (Progresemos) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Si bien el Frepap no tiene candidato presidencial, envió a su representante Carmen Cerón Huamán para firmar.

En tanto, los partidos Ahora Nación, APP, Partido del Buen Gobierno, Partido Democrático Federal, País para Todos, Sí Creo, Primero la Gente, Salvemos al Perú, Somos Perú, Alianza Venceremos, Alianza Unidad Nacional y Juntos por el Perú, enviaron a un representante y/o algún otro integrante de la plancha presidencial.

Rafael López Aliaga fue uno de los ausentes en la firma del pacto. (Foto: GEC)

MOTIVO

El Pacto Ético Electoral tiene 10 compromisos, uno de ellos está relacionado al comportamiento que deben tener los partidos.

“Conducir nuestra participación conforme a los valores democráticos y principios constitucionales, sin agresiones, ni ataques personales o colectivos, insultos o cualquier otra manifestación de violencia o amenaza, contribuyendo a un ambiente pacífico y transparente durante el proceso electoral”, se lee en el documento.

A diferencia de otros años, en esta oportunidad se incluye el uso responsable de las redes sociales -incluida la inteligencia artificial- y en general, de las nuevas tecnologías a fin de evitar la difusión de noticias falsas o manipuladas.

Al respecto, Roberto Burneo, presidente del JNE, saludó a los partidos que suscribieron el pacto.

“Consideramos un compromiso muy importante y son los que están presente que han hecho un espacio en la agenda y se han comprometido, saludamos ese gran desprendimiento”, afirmó.

En declaraciones a la prensa, consideró que la firma marca el buen inicio de una campaña.

“Felicitamos a los que han acudido. Las reglas del decálogo son reglas de conducta para todos, deben ser respetda por todos y por los ciudadanos”, precisó.