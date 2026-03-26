La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que procesará las actas electorales en 126 centros de cómputo a nivel nacional, utilizando inteligencia artificial para la digitación automatizada, digitalización, control de calidad y firmas digitales para validación.

Roberto Montenegro Vega, gerente de Informática y Tecnología , aclaró que no se publicará un “flash” inicial de resultados. En su lugar, la web oficial se habilitará desde las 5 de la tarde, con datos progresivos conforme lleguen las actas de los locales de votación.

Además, la ONPE entregará laptops e impresoras a los miembros de mesa para registrar y transmitir digitalmente las actas una vez finalizado el conteo manual, manteniendo el voto y escrutinio en papel.

Montenegro Vega indicó que los miembros de mesa contarán con certificados digitales para firmar las actas. Estos serán entregados al inicio de la jornada electoral como parte del procedimiento.

Cabe precisar que la firma digital permitirá validar la información registrada en el sistema.

La entidad exhortó a los miembros de mesa a llegar puntualmente, instalar las mesas e participar en capacitaciones presenciales y virtuales para garantizar una jornada electoral fluida.