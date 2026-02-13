La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión de la relación y lista de electores que conforman el acta padrón para las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026.

Estos documentos deberán estar disponibles en 92,766 mesas de sufragio, de las cuales 90,223 funcionarán en el territorio nacional y 2,543 en el extranjero.

El organismo electoral precisó que esta etapa forma parte de la planificación logística destinada a asegurar el correcto desarrollo de la jornada electoral y el acceso oportuno a la información de los votantes en cada local de votación.

La relación de electores consigna el número de mesa, la ubicación geográfica y el listado de ciudadanos hábiles con sus nombres y DNI, además del orden de votación. Este documento se coloca en el ingreso del aula para orientar a los ciudadanos.

Por su parte, la lista de electores, elaborada con base en el padrón del Reniec aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, incluye nombres, DNI, fotografía y grado de instrucción, lo que permite a los miembros de mesa verificar la identidad de los votantes y registrar su firma y huella digital.

La impresión se inició en acto público con la presencia de representantes del JNE, Reniec, la Defensoría del Pueblo y la Asociación Civil Transparencia.

La ONPE informó que posteriormente imprimirá otros materiales esenciales, como la hoja de asistencia de miembros de mesa y las actas de instalación, sufragio y escrutinio, en su sede ubicada en Independencia.