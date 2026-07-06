La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que 83 organizaciones políticas participarían en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, previstas para el 4 de octubre, de acuerdo con los resultados de las elecciones primarias realizadas en mayo. No obstante, precisó que la cifra definitiva dependerá de las candidaturas que sean inscritas y admitidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La información forma parte de la publicación “Analítica Electoral N° 2: Elecciones Regionales y Municipales: contexto, oferta y participación política”, un estudio elaborado por Manuel Ponte Torrel y Carlos Vásquez Valverde que analiza la evolución de los comicios subnacionales en el país.

Según el informe, competirían 53 partidos políticos y 28 movimientos regionales; sin embargo, tras la conformación de alianzas electorales, la contienda estaría integrada por 41 partidos, 23 movimientos regionales y 10 alianzas, de las cuales cinco son de alcance nacional y cinco regional.

El documento también advierte un marcado retroceso en la participación de los movimientos regionales, que alcanzan su nivel más bajo desde su creación en 2002. Asimismo, señala que la oferta política prevista para las elecciones de 2026 presenta características similares a las registradas en los procesos electorales de 2002 y 2006.

El estudio recuerda que, desde las elecciones de 2006, los movimientos regionales lograron imponerse en la mayoría de circunscripciones regionales y provinciales, además de obtener más de la mitad de los cargos en los ámbitos provincial y distrital.

La publicación también aborda las reformas electorales que regirán en estos comicios, entre ellas la eliminación de la paridad horizontal, así como aspectos relacionados con la participación de mujeres, jóvenes e integrantes de pueblos indígenas.

Para las ERM 2026, 26 millones 266 mil 645 ciudadanos estarán habilitados para votar y elegirán 13,148 autoridades en 25 regiones, 196 provincias y 1,696 distritos . Además, será la primera elección subnacional en la que participarán los nuevos distritos de Alto Trujillo, en La Libertad, y Santa Rosa de Loreto, en la región Loreto.