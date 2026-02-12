La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará hoy jueves 12 de febrero el sorteo para definir la ubicación de los partidos políticos en la cédula de sufragio que se usará en las elecciones generales del 12 de abril de 2026.

El acto se realizará desde las 10:30 a. m. y será transmitido en vivo a través de las redes sociales del organismo electoral.

La entidad recordó que el pasado 17 de enero publicó los diseños definitivos de las cédulas de sufragio, tanto para la elección general como para una eventual segunda vuelta y para el voto de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Mediante la Resolución Jefatural Nº 000008-2026-JN/ONPE, difundida en el diario El Peruano, se establecieron las especificaciones técnicas de las cédulas que se utilizarán para elegir presidente y vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino .

La ONPE informó que la cédula tendrá un tamaño mínimo de 42 centímetros de ancho por 21 de largo, pudiendo ampliarse hasta 44 centímetros según el número de organizaciones participantes.

Además, la cédula de votación estará dividida en cinco columnas, cada una correspondiente a los distintos cargos en elección.